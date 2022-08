La obra llevará 90 días de ejecución

El municipio de Tupungato, dará inicio a una obra con nuevo diseño e infraestructura que pretende mejorar la estética del espacio, beneficiar la visual de los conductores que transiten por el lugar y permitir la circulación segura de las personas con movilidad reducida.

Las tareas inician hoy y se prevé un plazo aproximado de ejecución de 90 días, la realización de los trabajos queda sujeta a las condiciones climáticas o cualquier otro imprevisto que incida en el tiempo original estipulado.

Sobre la obra, el Director General de Obras, Néstor Cannata, detalló que la remodelación se encuentra enmarcada en el Plan de Obras que tiene el Municipio y explica, «el motivo de la misma es que la que está en este momento aparte de estar deteriorada tiene un funcionamiento que no es apto para el lugar donde se encuentra ubicada, ya que la Rotonda debe tener una particularidad que sirve y funciona siempre y cuando permita la visibilidad en el radio de 360°, en este caso no la cumple; a la altura del observador de quien maneja en un vehículo están tapadas todas las visuales y no se ven los vehículos que ingresan por las distintas arterias».

Detalles de la obra

La primera etapa del proyecto consiste en la erradicación de plantas de los canteros que tiene la Rotonda y la cartelería del espacio, continuará con el proceso de demolición de canteros y veredas. Para llevar a cabo el derrumbe, la quita y el desecho de los escombros resultantes se emplearán maquinarias y contenedores de gran envergadura; por esta razón se ha determinado la interrupción total de algunas zonas, afectando la circulación vehicular en las siguientes calles: Almirante Brown y Blvd. Correa; Av. Belgrano y Rivadavia; Carril Urquiza hasta Monseñor Fernández.

Estos tramos permanecerán cortados del lunes 22 al viernes 26 de agosto por lo que se deberá optar por otros caminos para transitar.

«La única que se va a dejar como circulación, por una necesidad imperiosa de colectivos y carga de combustible de la estación de servicio, va a ser la proveniente de calle Urquiza con salida hacia Correa, que se va a ver disminuida y no totalmente cortada», aclaró el titular de Obras.

Una vez finalizadas estas acciones, comenzará la segunda etapa donde se realizará la remodelación de la Rotonda y de los triángulos adyacentes, se realizará la instalación de luminarias y se construirán pisos de adoquín. Luego, estimado ya para el inicio del año que viene, se continuará con una tercera etapa que contempla la remodelación de la totalidad de la Av. Belgrano; para poder llevar a cabo la misma es importante iniciar las obras desde dicha rotonda.