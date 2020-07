Así lo indicó la Lic. Gabriela Testa a la prensa sanrafaelina.

«Desde fines de abril, tanto el diputado Cornejo como la senadora Verasay han presentado proyectos de emergencia turística en ambas cámaras, pero no hubo voluntad política para llevarlo al recinto por parte del oficialismo, que también presentó proyectos sobre este tema. Acá en la provincia también hemos hecho lo mismo junto a Lucas Quesada y Cecilia Cannizzo, y en lo personal he presentado un proyecto para colaborar en lo que se pueda en materia de impuestos provinciales, y algunos municipios, como el de la Ciudad, también lo han hecho con una disminución del 50 por ciento de las tasas. Esto es una muestra real de la situación del turismo en Argentina, ya que según las condiciones que nos exige esta pandemia, será una de las actividades que más tarde retome su trabajo a pleno», dijo la legisladora oficialista.

En dialogo con Diario San Rafael, Testa indicó que el turismo interno es una ayuda para los prestadores en medio de un contexto complicado en todo aspecto.

«Se hizo un gran estudio, el cual generó un debate sobre el turismo interno, que es una pequeña ayuda para el sector, actualmente todo lo que se pueda hacer ayuda y los prestadores turísticos de todo Mendoza, incluso los de San Rafael –que hoy es el único departamento que no aceptó la habilitación–, se han capacitado. Hasta que no salga la vacuna, serán los individuos quienes deben cuidarse y cumplir las normas, ojalá se comprenda que no hay autoridad sanitaria que garantice que el virus no llegue a su departamento, hay que cuidar la salud, pero también preservar la economía porque, desde lo psicológico, se generan muchos problemas, como depresión por perder tu negocio o el trabajo de tantos años», explicó.

Además, la exfuncionaria de Turismo estableció una probable fecha del regreso total de este sector.

«Primero hubo un proceso de cumplimiento de medidas sanitarias y luego se incluyó la apertura de algunos sectores de la economía, pero no es fácil tomar decisiones en medio de una situación inédita, creo que ahora se terminará de comprender que tanto el turismo como la cultura tienen perspectiva de trabajo a muy largo plazo, que podría ser a principios de 2021», dijo Testa.

Fuente: Diario San Rafael