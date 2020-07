En diálogo con “La Banda” de Radio 2, el Cdor. Carlos Dávila, referente de la Cámara de Comercio Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, se refirió a la decisión de la Municipalidad de restringir el turismo interno.

“Entendemos que representamos a un sector que, además, genera impuestos”, dijo.

“Básicamente, en lo que nosotros no estamos de acuerdo, es la falta de consulta. El minuto a minuto del por qué de las decisiones. El intendente debe tener los elementos dentro del tablero de comando, para poder tomar decisiones”, expresó Dávila.

“Por ejemplo, si uno analiza los casos, la trazabilidad de los casos; ninguno tuvo que ver con la actividad del turismo. Esto hay que entenderlo Es necesario entender que vamos a tener que convivir con esta situación por lo menos, hasta que tengamos la vacuna. Entonces van a ser marchas y contramarchas todo el tiempo”, declaró.

Preguntado del “clima” que se vive entre los prestadores, Dávila dijo que “Hay muchos prestadores que están trabajando bien, haciendo un máximo esfuerzo en el cumplimiento de la totalidad de los protocolos; y hay algunos que no lo están haciendo bien. Me parece que ahí el sector público debe ser más rígido en los controles, y me parece que cada uno debe defender la actividad que desarrolla”

“Es muy fácil decir las cosas, y después cuando uno tiene que poner la cara, el privado muchas veces no asume ese rol, ese compromiso”

“Hoy lo más importante, tiene que ver con lo inconsulta, de la medida que toma Martin (Por el intendente Aveiro). Me parece que esto nos tiene que fortalecer para las decisiones que vienen, porque todos queremos que no haya más casos y poder rever la medida para volver a tener turismo interno”

“Créanme que en estas dos o tres semanas que tuvimos de turismo interno, hubieron mas de 200 puestos de trabajo que se reactivaron. Son sueldos que, de alguna manera, le saca al estado nacional la carga del IFE, el ATP y demás. Porque de eso se trata. No podemos estar permanentemente pidiéndole al estado que este con el respirador artificial ayudando a los privados”, cerró Dávila.