Juan Ignacio Haudet, estuvo en diálogo con Canal 8.

El joven de 31 años se sumó a una iniciativa que cuenta con más de 50 personas dispuestas a brindar apoyo escolar a cerca de 100 alumnos. Juan decidió sumarse a la convocatoria “Apoyo Escolar Barrio 31”, conocido como la “Villa 31”.

Juan Ignacio es Ingeniero Civil y en medio de la pandemia optó por apoyar con sus conocimientos este proyecto solidario. El joven estuvo brindó una entrevista al programa “A Media Mañana” emitido por la señal de Canal 8.

«Esto es una iniciativa que empezó al comienzo de la pandemia. Un chico de Buenos Aires tenía un proyecto de escuela de Skate ahí en el barrio y al verse interrumpido por la situación del Covid quedó en contacto con la familia y empezó a notar que había mucha preocupación en cuanto a la parte académica de los chicos y los sentía como muy solos”, comenzó relatando.

A principios de la cuarentena vio una convocatoria por Facebook donde solicitaban personas para dar apoyo chicos del Barrio 31. “Estoy con Hans que tiene 10 años casi 11 y es de Perú. Y una chica se va a sumar para ayudarla con física porque está haciendo el CBC de medicina”.

“Yo de Mendoza soy el único y lo que se está intentando hacer es que haya una pareja pedagógica para que después siga el vínculo” resaltó Ignacio.

En relación a la situación particular del chico al cual brinda las clases, el joven aseguró que “la idea es acompañarlo y que vaya aprendiendo porque sabemos que no lo van a evaluar. Él no logra entender porque está tanto tiempo encerrado. Quiere salir a jugar. Nosotros somos más apoyo emocional que de la parte académica”.

Para finalizar, el joven mendocino y solidario expresó: “Soy un convencido de que podemos ayudar desde el lugar que sea y para mí fue fácil porque el proyecto ya estaba armado, yo solo tenía que poner voluntad y ayudar”.