El conflicto que por estos días lleva adelante AATE con la muicipalidad de la Ciudad de Mendoza ha dejado muchos puntos para analizar, luego de diversos cruces que terminaron en varias agresiones por parte de manifestantes a empleados, funcionarios e incluso sobre bienes municipales de Capital.

En la mañana de este jueves, el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, habló en el programa La Banda de Radio Dos Tunuyán y dio varias declaraciones. Entre ellas, apuntó contra el aval de varios justicialistas y de otros partidos políticos en los actos violentos de ATE. También, afirmó que se intenta crear esto para desviar la atención sobre otros temas importantes para la provincia como Portezuelo y los aportes que no llegan desde nación a Mendoza.

«Lo que plantea ATE no es una cuestión salarial. No es una cuestión que se pueda arreglar con plata», aseveró el intendente de Capital y prosiguió: «Evidentemente, lo que se buscaba era el conflicto en sí, desde el momento en que toman un pedido municipal, donde nosotros tenemos centralizado toda la infraestructura para brindar los servicios públicos en la ciudad, donde amedrentan a los empleados que quieren ir a trabajar, amenazan a un funcionario del área de Servicios Públicos, provocan daños en bienes municipales, toman el predio de Tránsito de la Ciudad. Desde el momento en que, por ejemplo, desinflaron las cubiertas de todos los móviles que utilizan los preventores para brindar seguridad en la ciudad».

Suares continuó: «A esto, se le suma el apoyo de distintos dirigentes políticos que han avalado prácticamente todas las prácticas y métodos violentos antidemocráticos, que no tienen nada que ver con lo que queremos los mendocinos».

«Los mendocinos sabemos que lo más importante es el hogar, respetarnos para convivir y a mí me sorprendió el aval de los dirigentes del justicialismo y de otras fuerzas políticas como Protectora. En definitiva, lo que creo que se ha buscado aquí en la Ciudad es nacionalizar un conflicto, seguramente con el aval de funcionarios del gobierno nacional para que en el resto del país y de la provincia se hable de este conflicto, entre comillas, salarial, en lugar de hablar de la situación de Portezuelo, de la no aprobación al gobernador del presupuesto, a quien tampoco le aprobaron el endeudamiento para la obra pública, a quien reclama financiación del gobierno nacional y le dan muucho menos, a quien no le llegan los aportes del tesoro de la nación y varias cosas más», culminó Ulpiano.