Preocupación: el fuego sigue avanzando en el pedemonte mendocino 

El coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Diego Martí, indicó que el incendio en El Challao ya afectó entre 1.800 y 2.000 hectáreas. Mendoza continúa en alerta y el zonda sigue soplando con fuerza.

MINUTO A MINUTO DEL INCENDIO EN EL PEDEMONTE:

Llegaron aviones hidrantes

Dos aviones hidrantes enviados por el Gobierno nacional a Mendoza para colaborar en el combate contra los incendios en la zona del pedemonte de Las Heras y Ciudad llegaron a la provincia. El primero lo hizo aproximadamente a las 14 y el restante aterrizó minutos antes de las 16.

Se trata de aeronaves Air Tractor AT-802, adaptadas para la lucha aérea contra incendios, que pueden cargar hasta 3.000 litros de agua cada una.

Se reactivaron algunos focos

Alrededor de 130 personas las que trabajan sin parar en el piedemonte mendocino para controlar las llamas y evitar que se extiendan y consuman más hectáreas. Uno de los focos principales afecta un sector de la reserva natural Divisadero Largo, aunque el fuego todavía no llega al sector del circuito para visitantes.

El gobernador Suarez recorrió el área afectada por el fuego

Rodolfo Suarez compartió imágenes en su red social del recorrido que realizó por El Challao ultimando trabajos en conjunto para combatir el fuego. En su posteo expresó: «recorremos la zona y nos interiorzamos en el trabajo que se está realizando para contener los focos activos de fuego en el Pedemonte. Además, junto a Defensa Civil, estamos interviniendo en todo el territorio provincial para proteger y salvaguardar nuestras comunidades. La alerta por fuertes ráfagas de viento continúa para este domingo. Es importante extremar medidas de cuidado y no encender fuegos en lugares que no esté permitido»

Fundación Cullunche advirtió sobre la importancia de la zona afecta para la naturaleza mendocina e invitó a reflexionar a los ciudadanos

En un posteo difundido en sus redes explicaron: » Esto NO ES CAMPO INCULTO , ES MONTE NATIVO Y LO QUE ESTÁ PASANDO ES UNA TRAGEDIA. El monte nativo nos da humedad, regula las temperaturas, evita voladura de suelo y nos cuida de los aluviones, nos da biodiversidad y la protege. EL MONTE NATIVO NO ES CAMPO INCULTO. Llevamos más de 2000 has. de MONTE NATIVO, PERDIDAS. A esto hay que sumarle el desmonte salvaje del ex proyecto de Reserva El.Jarillal frente a la cárcel. Tremenda voladura de suelo debe haber por el Zonda ayer y hoy. Rogamos tener conciencia»