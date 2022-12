Hay tiempo hasta mañana.

El Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) extendió las preinscripciones en su sede central y en la delegación Malargüe para ingresar al Curso de Formación Profesional Básica para Auxiliares de Seguridad Pública de la Policía de Mendoza.

El trámite se realiza a través de un correo electrónico y las personas interesadas deben crear un perfil y seguidamente completar el formulario. Luego lo tienen que descargar e imprimir para entregarlo al asistir presencialmente a las sedes.

Para más información, ingresar en https://iusp.uncuyo.edu.ar/cursos/item/formacion-profesional-basica

Requisitos generales

-Secundario completo.

-Edad mínima al momento de la inscripción: 18 a 28 años, cumplidos antes del 31 de diciembre del año en curso.

-Argentino nativo o por opción (nacionalizado con trámite terminado y nuevo DNI).

-Estatura mínima: mujeres: 1,60 cm; varones: 1,65 cm.

-No tener tatuajes visibles de la media manga del brazo a los extremos de la rodilla y a los tobillos y del cuello hacia la cabeza. Si tuviera tatuajes visibles al momento de la inscripción, se le hará firmar el acta compromiso indicando que debe removerlo/eliminarlo, con tiempo límite tres meses del inicio del cursado que corresponda. Si no se procederá a darlo de baja del IUSP, por no cumplir con los requisitos establecidos en el baremo médico.

Requisitos específicos

-Aprobar el proceso de ingreso, que consta de cuatro etapas eliminatorias.

-Presentar la documentación personal y exámenes médicos pertinentes, los que serán solicitados oportunamente.