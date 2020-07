En el día de ayer Mercedes Sosa hubiera cumplido 85 años.

A modo de regalo por lo que hubiera sido el cumpleaños número 85, de la gran y exitosa cantante referente de la música tradicional argentina Mercedes Sosa , el tunuyanino Raimundo González, habló sobre quien fue la «Negra Sosa».

«Mercedes Sosa, llevó toda su expresión a cada parte del territorio nacional y de mi parte si bien yo tengo un recuerdo fugaz de ella, para mí es una gran artista», comenzó diciendo el cantautor del departamento

Que además agregó: «Yo soy muy poco adepto a la música nacional, porque tengo un sentimiento puro por el cuyano, pero siempre dije que Mercedes Sosa, tenía un significado muy grande en la cultura argentina».

«Cuando fui a verla cantar, en la última presentación que hizo en el Festival de la Tonada, descubrí que era verdaderamente una grande», recordó el cantante oriundo de Tunuyán.

«Esa vez que vino a cantar al departamento, yo tuve la oportunidad de acompañarla a su camarín y luego cuando subió al escenario yo me fui a verla cantar y realmente me di cuenta que era una gigante de la música».

«Cuando ella murió yo como cantautor empecé a escribir sobre toda su trayectoria donde lo que resalté fue lo que fue su última voluntad que fue desparramar sus cenizas en el canal Cacique Guaymallén».

Esa letra que yo le dedique denominada «Eternamente en Mendoza», a la propia Mercedes Sosas, no me interesa que se vuelva popular, solo me conformo con que llegue al sentimiento y si hay vida después de esta vida al rincón más profundo de ella para que sepa que nosotros la hemos recordado desde acá», finalizó Raimundo “Chimica” González.