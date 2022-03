Se trata de Felipe.

Un joven tunuyanino tuvo un gran gesto, donó una bicicleta rodado 29 a «Nano» Coria de San Martín. Felipe Videla, es integrante del grupo Flia Biker, se conmovió por la historia y regaló su bicicleta, habló con Canal 8, y contó «yo lo había hablado con él, vi que no tenía frenos en su bici y sus cambios no eran buenos, en ese momento le regalé una remera». Conmovido por las ganas de practicar el deporte, «me llamó la atención, su sueño era correr en bicicleta. Cuando yo empecé también mucha gente me ayudó, mis papás me enseñaron que cuando uno tiene hay que dar», reflexionó.

Recordando sus inicios, Felipe extendió su agradecimiento a Luli Roland, la reconocida ciclista con trayectoria internacional.

Por su parte, José Carmona, entrenador de Flia Biker dialogó con Canal 8, «fuimos a correr a Junín y nos llevamos una sorpresa, con un chico de San Martín muy humilde. Después vimos un pedido por las redes sociales, que nos conmovió. Nos pusimos a trabajar en una campaña para juntar los elementos deportivos necesarios. Felipe tenía dos bicicletas, y decidió donarle una para que pueda correr».

«Nano», es una promesa del ciclismo, con esta gran ayuda lo demostró, fue parte de una competencia el fin de semana, «corrió en una categoría muy difícil y terminó dentro de los 10 primeros».