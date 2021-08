Además, funciona como merendero, ropero comunitarios y recientemente cuentan con una escuelita de fútbol.

Claudia Zárate, es una reconocida vecina de Tunuyán, por su tarea solidaria. “Ayudanos a Ayudar”, se ubica en la zona conocida como asentamiento Rodrigo. “Formé un grupo de 6 personas entre hombre y mujeres. De lunes a viernes arrancamos desde las 9 de la mañana”, comentó la mujer en el programa “Todos” por Canal 8.

“Además, arrancamos con una escuelita de fútbol, compré una pelota con la que mantengo a los niños todo el día en la cancha. Ya no andan en la calle, peleándose, con gomeras”, resaltó la mujer.

En un gran trabajo diario, “estamos entregando la comida a 170 personas. Tengo una ayuda, de una chica que llegó mandada de Dios, ella me ayuda muchísimo”, destacó aunque a veces no es suficiente debido a la gran demanda.

Por otro lado, “tengo una colaboración de Cáritas, los martes, ellos siempre están presentes. Miles de veces no llegamos con el azúcar”.

Con un gran esfuerzo, deben garantizar el plato de comida que a diario muchos niños esperan, “no tenemos gas natural, es un tema complicado es todo a pulmón. La leña es un gran problema”.

En relación a alguna ayuda política recibida en los tiempos electorales que corren, manifestó que nadie se ha acercado a la zona a colaborar. Aunque cada vez que ha solicitado algo en el municipio, se lo han brindado.

Lo que sí ha tenido Claudia, han sido propuestas para involucrarse en la política, pero se ha negado. “Yo no sé cómo serán todos los políticos pero yo no me caso con nadie porque la necesidad y el hambre de los chicos no está en juego político”.

La vecina se refirió a la zona donde funciona el comedor, “cuando hablan mal del asentamiento, me da mucha bronca e impotencia, no toda la gente es igual. Si nosotros vivimos ahí, es porque no tenemos un buen trabajado, con un buen sueldo. Cuando pasa algo malo, caen todos en la misma bolsa. Pero cuando llueve y la gente se moja nadie habla”.

Ayudano a Ayudar, es posible gracias a varios vecinos, “mi grupo está trabajando desde las 9 de la mañana, a veces nosotros mismos nos quedamos sin comer, a veces son las 16 y recién estamos cocinando algo para nosotros”. Acompañan a Claudia, Rocío Gómez, Mercedes Gómez, Cintia Arroyo, Estefanía, Leonela, Roberto y Lino”.

Quienes deseen colaborar, pueden hacerlo al 2622-227197.