El artista que dejó un gran legado musical.

Nacido el 5 de septiembre de 1946, Farrokh Bomi Bulsara, conocido por el resto de los tiempos como Freddie Mercury, falleció de una bronconeumonía complicada por el sida el 24 de noviembre de 1991.

Este sábado se cumplen 74 años del nacimiento de un mito, pues el líder de Queen se mantiene vivo a través de sus canciones, que le han situado como icono indiscutible de la cultura popular del siglo XX. Algo que motivó también el biopic ‘Bohemian Rhapsody’, con Rami Malek en el papel del cantante.

Así las cosas, es este un buen momento para repasar su trayectoria en cinco canciones, no necesariamente las más conocidas. Complicado descartar todas las demás.

Estas son algunas de sus reconocidas obras:

-Bohemian Rhapsody

-I Want To Break Free

-Living On My Own

-Barcelona

-The Show Must Go On