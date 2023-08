Un ex capitán de la Selección Argentina de vóley llegará a Tupungato

Se trata de Marcos Milinkovic.

Tupungato contará con la visita de un experimentado deportista olímpico de vóley estará en nuestro departamento donde compartirá con los concurrentes sus entrenamientos técnicos, transmisión de valores, el rol del capitán y su experiencia.

El encuentro será el sábado 26 de agosto en el Polideportivo Municipal Prof. Francisco Rizzo (Monseñor Fernández y Los Ceibos) y estará dividido en tres módulos según niveles de juego.

Desde las 9h la clínica estará destinada a voleibolistas sub 14, luego será el turno de los sub 16 y cerrarán la jornada con los sub 18 y mayores. «Al final habrá una charla con los docentes y entrenadores que quieran hacer consultas para profundizar sobre determinados temas», anticipó el titular de Deportes, Rubén Morales.

Además, el dirigente aseveró, «Será una clínica de enseñanza, aprendizajes, de conocimiento, de valores, que es parte de lo que fue su vida dentro del voleibol, ya que fue un jugador de la liga nacional como de la liga mundial de voleibol, también en Europa donde estuvo dirigiendo equipos».

Debido a que Milinkovic es una figura reconocida a nivel mundial, su presentación en Tupungato será abierta a todo público, pero tendrá como destinatarios especiales a quienes practican, entrenan y compiten en voleibol.

Las personas que deseen asistir deberán acudir directamente el día del evento, “con el mate y los sandwichitos” para no perderse ninguno de los módulos y exprimir al máximo las enseñanzas de un icono del deporte nacional.