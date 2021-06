Ocurrió en La Villa Cabecera.

El siniestro se registró en la madrugada del lunes, como fue publicado por 8 Digital “Un auto se incendió en San Carlos y puso en riesgo una vivienda”. La mujer víctima del hecho Yésica Salinas, estuvo en diálogo con Canal 8 para comentar cuál es la realidad de ese departamento en cuanto a la inseguridad “Supimos que era intencional, porque justo ese domingo habían pasado algunos sucesos. Sabemos quién es la persona que fue, porque yo recibí amenazas de esa persona”.

Además, relató “estábamos armando un techo para el auto, este muchacho venía con los hijos. En el lote donde nosotros tenemos el departamento, tiene un cruce de palabras con otra persona. Mi marido intervino”.

Por la situación, “avisé que estaban tomando, y buscando problemas, era como siete. Ellos estaban cerca de mí y me escucharon. Entonces, uno de ellos me insulta y me dijo que si no me prendía fuego la casa, sería el auto”, como forma de amenaza.

“Cuando llego de nuevo a mi departamento, ellos ya no estaban en la zona”, manifestó. Pero, “a las 3:30 de la madrugada, los vecinos como locos nos gritaban que el auto se prendía fuego. Llegó la policía, después llegaron los bomberos, pero ya no había nada más que hacer, tenían que apagarlo porque tenía un tubo de gas, pero las llamas lo habían consumido todo”, comentó Yésica.

“No es la idea que uno se mate haciendo un sacrificio para que venga un delincuente y te saque todo”, manifestó la mujer.

En relación a la situación del departamento comentó, “la Villa Cabecera, es tierra de nadie. No se hace nada, los medios de comunicación de San Carlos, no se hicieron presentes ninguno de los medios de San Carlos, al menos para que las autoridades de esa manera se enteren lo que pasa y tomen control”.