Yahir Araguna habló en el programa AMM y contó detalles de cómo fue el episodio en el que el pasado 25 de junio un hombre de 85 años, llamado Eladio Ríos, perdió la vida en solitario en un puesto en las inmediaciones de Arroyo Hondo, en el departamento de San Carlos .

El guardaparque contó: «cuando llegamos al puesto, esa zona estaba muy poco recorrida. De hecho, parecía abandonada. Ese era un puesto que no conocíamos, pero nos parecía raro que estuviera abandonado el lugar porque había paneles solares y perros. Así que decidimos entrar. Golpeamos las palmas y no salía nadie . Nos acercamos a la casa y escuchamos un gemido como de lamento».

En el relato, Yahír prosiguió: «En ese momento preguntamos si había alguien y nos respondieron a duras penas que sí. Ingresamos y nos encontramos con la triste situación de una persona que estaba postrada en la cama. Cuando le pregunto con quién vive, me respondió que solo. Me dijo que hacía 5 días que estaba en la cama y que en ese tiempo no había ni comido ni tomado agua. Ahí coordinamos con dos compañeros para que bajaran y llamaran al helicóptero. Yo me quedé junto a otro compañero asistiendo a esta persona».

«Cuando empezamos a liberar espacio en la casa para el ingreso de una camilla, encuentro pastillas. Claro, el hombre tenía pastillas para la presión. Cuando encuentro eso, decido subir a una ladera para tener señal y poder comunicarme con los compañeros que habían ido a buscar auxilio y cometerles ese detalle de las pastillas, para que tengan en cuenta el dato en el caso que tengan que traer algún elemento médico», relata. El guardaparque también describe que al volver le hizo algunas preguntas al hombre, y que se dio cuenta que se encontraba muy deshidratado. «Encontramos una bandera que suelen tener los puesteros y con mi compañero subimos a la ladera para plantarla e indicar dónde era óptimo el aterrizaje del helicóptero. Cuando bajo para ver a este hombre, me encuentro con que ya no tenía signos vitales», apuntó Araguna, quien en su dramático relato dice que comenzó con la reanimación cardiopulmonar. «Nos ibamos alternando con reanimación RCP y lamentablemente no pudimos reanimarlo. Fue muy doloroso porque faltaban pocos minutos para que llegara el helicóptero», culminó el guardaparque con cierta congoja.

