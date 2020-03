El hecho sucedió ayer en pleno centro del departamento.

Una comerciante del departamento de Tupungato, ayer fue víctima de un intento de abuso por parte de un un hombre, que sería reincidente en estos tipos de hechos.

«Yo estaba ayer en mi negocio y esta persona se acercó a preguntarme por unos termos que tenia en venta y en ese momento el comenzó a tirarme manotazos con la intención de abusar claramente», comentó la propia comerciante.

«Yo en ese momento estaba con mi hijo en el negocio y producto de sus gritos esta persona comenzó a retroceder y se terminó saliendo del negocio».

«En su escapada me amenazó y me dijo que iba a volver y me iba hacer daño, yo hice la denuncia correspondiente y se que lo detuvieron minutos después, pero como el es reincidente entra y sale permanentemente», aseguró la víctima del hecho.

«Ahora se que le han puesto una perimetral, pero es un tipo que actúa con mucha impunidad y nadie le hace nada, espero que se tomen las medidas correspondientes y podamos evitar males mayores», finalizó la comerciante de Tupungato.