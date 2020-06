En un hecho que aún se investiga, un hombre fue baleado a metros de la quinta presidencial de Olivos, en una de las manifestaciones que se realizaron en todo el país en contra de la expropiación de firma Vicentin.

EEl manifestante de 49 años se había acercado minutos antes hasta a la residencia donde descansa Alberto Fernández acompañado de su esposa.

Según relata Infobae, luego de estacionar su vehículo en las cercanías del lugar. la pareja se bajó del rodado y empezó a caminar hacia la multitudinaria manifestación. Con su celular el hombre comenzó tomar una fotos y filmar, cuando sintió un fuerte impacto en su brazo derecho: había recibido un balazo disparado desde un arma de aire comprimido.

De inmediato, una ambulancia del SAME llegó para asistirlo. En el lugar le realizaron las primeras curaciones y debido a que la herida en el antebrazo no revestía gravedad, resolvieron no trasladarlo a un centro médico.

El suceso está en investigación, ya que se desconoce quién fue el agresor y desde dónde se disparó el proyectil. “Aparentemente tiraron desde un edificio en esa esquina”, dijo otro manifestante que estaba en el lugar, señalando a la intersección de Maipú y San Lorenzo. Otros aseguraron que el ataque se produjo desde un vehículo que circulaba por la zona.