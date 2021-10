Es periodista pero trabaja como mozo en Málaga.

Sin tener un futuro prometedor en Argentina, Pablo nacido y criado en Guaymallén, luego de obtener el título de periodista deportivo, decidió marcharse al viejo continente, más precisamente a Málaga España, con el objetivo de tener un mejor futuro.

A pocos días de cumplir un año viviendo lejos de sus familiares más cercanos (está en Europa desde el 30 de octubre del año pasado), Pablo dialogó con el 8 Digital y comentó lo siguiente:

“Yo tomé la decisión de dejar Argentina, primero por la inseguridad y luego por la economía, ya que son dos temas muy importantes para cualquier ciudadano de bien y en nuestro país no se preocupan por eso”.

“Acá en España podes salir tranquilo a la calle de noche, si bien algo te puede pasar no andas con el miedo permanente”, explicó Pablo.

“Yo me vine para España primero por el idioma ya que es fácil comunicarme y también porque acá me recibió un familiar que me ayudo a ubicarme, acomodarme y también a cómo adaptarme a una nueva vida”.

“Vivo en Málaga y acá la comunidad es muy parecida a la Argentina y eso también me ayudo a tener una adaptación mucho más rápida”, comentó al medio Pablo.

Respecto a lo laboral, el propio mendocino contó que “cuando empecé a trabajar, mis primero trabajos fueron en las obras de construcción, donde trabaja 5 días a la semana y un total de 8 horas por cada jornada”.

“Ahora estoy en un restaurante como mozo, donde depende la temporada del año y los días, se trabaja como máximo 9 horas durante 6 días a la semana”.

“Acá ya se está terminando la temporada de verano, que es la más fuerte y cuando más movimiento de turistas tenemos, pero en cuento a la ganancia es barato vivir y eso te permite ahorrar la mitad del sueldo de manera mensual”.

“Durante el mes de septiembre, yo termine ahorrando 900 euros, si lo llevas a peso argentino, eso sería muy complicado de obtenerlo viviendo y trabajando hoy por hoy en Argentina, en solo un mes”, sentenció Pablo.

“Yo me puedo ahorrar ese dinero y además de pagar todos los impuestos, me queda para la comida, salidas y algunos gustos como internet, netflix entre otras cosas”.

“En España, a los argentinos nos ven como personas muy trabajadoras y son muy requeridos en muchos lugares para desempeñar tareas y nunca han sido maltratados o marginados”.

“Acá en España actualmente hay muchos emprendimientos y negocios de todo tipo que son de propietarios Argentino, que llegaron como yo y terminaron haciendo grandes cosas”, finalizó Pablo.