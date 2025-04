La muerte del Papa Francisco conmovió al mundo entero y los mensajes emotivos de despedida llenaros los perfiles de las diferentes redes sociales. Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina, no fue la excepción y realizó un posteo especial recordando su visita al Sumo Pontífice.

Durante el año 2013, junto al cuerpo técnico que lideraba Alejandro Sabella, la Selección Nacional fue recibida por el Papa en la previa a un partido amistoso ante Italia en homenaje al Santo Padre. Aquel 13 de agosto no solo fue el día en el que Messi conoció personalmente a Bergoglio, sino que además significó un hito mundial para el deporte y el fútbol en particular.

A casi 15 años de esa audiencia en el Vaticano, donde hubo una ceremonia de unos 50 minutos y luego Francisco saludó a todos los jugadores entregándole a los capitanes un ramo de olivos, Lionel se despidió del Papa con un sentido mensaje en sus redes: “Un Papa distinto, cercano, argentino… QEPD Papa Francisco. Gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Te vamos a extrañar”.