Un trágico hecho tuvo lugar en una vivienda de calle Rufino Ortega al 400 de Rivadavia, allí una bebé de un año y siete mese fue atacada por un perro dogo y murió.

Según información policial, la pequeña identificada como Micaela Ruffina, jugaba en el patio de su casa cuando el perro se encuentra con ella, luego el animal se abalanzó sobre ella y le produjo una mordedura a la altura del cuello.

La familia la trasladó de inmediato en un vehículo particular al hospitak Saporitti. Sin embargo, los médicos no pudieron salvarle la vida, ya que la lesión que el can le había producido era de consideración, por lo que constataron su deceso en ese nosocomio.

Tras esto, la Justicia tomó cartas en el asunto y se hizo presente en esa vivienda la ayudante fiscal, junto con Policía Científica. Debido a que la muerte había sido provocada por un perro, también llegó al lugar personal del área de Zoonosis de Rivadavia.