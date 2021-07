La gran iniciativa, ya se recepciona las primeras líneas.

Un profesional del Hospital Tagarelli Mariano Baudino, incentivó una atractiva campaña para brindar apoyo a aquellos pacientes que hoy luchan en la internación del nosocomio sancarlino por recuperar su salud.

“Veo en las redes que gran parte de mis contactos tiene a un pariente o conocido que está internado y proponen cadena de oración, lo cual es maravilloso, la FE mueve montañas”, expresó.

En su tarea diaria acompañando, “desde mi lugar trabajo asistiendo psicológicamente a los pacientes que se encuentran internados en el Hospital Dr. Victorino Tagarelli, y trato de que ese ratito que estoy con ellos se rían para que se disipen por un instante sus dolencias, miedos o angustia”, agregó

En medio del dolor, la angustia y sin abandonar la esperanza de un reencuentro con los seres queridos, “hoy te hago una propuesta: ESCRIBIR UNA CARTA… no tiene que ser una carta larga, no importa la ortografía o la letra… lo que importa, como en la ORACIÓN, es la intención que sale del alma para que esas personas estén mejor. Puede ser una frase que te gusta, el dibujito de un niño, puede tener tu nombre o ser anónima. La idea es que las cartas lleguen sin remitente para que cualquier paciente, que recibe tu amor en letras, pueda sentir que no está luchando sólo”.

Así es la iniciativa que busca acompañar, quienes deseen ser parte podrán depositarlas en el sector de seguridad del Hospital Tagarelli o en calle Granaderos 67 del distrito Eugenio Bustos.