Se trata de Emiliano Valenzuela, quien fue premiado por su labor solidaria.

En la jornada de ayer, se realizó la tradicional entrega de los premios raíces, donde los mendocinos de diferentes ámbitos, son destacados por su aporte a la provincia. Debido a la pandemia la celebración se hizo a través de videollamada.

Labor solidaria era una de las tantas estatuillas que se entregaban y en esta oportunidad quedó en manos de Emiliano Valenzuela, el joven oriundo de San Carlos.

Emiliano fue y es el creador de uno de los proyectos más importantes en el marco de la pandemia por COVID – 19, ya que es el creador de las máscaras faciales. Ya son casi 2000 las máscaras fabricadas y entregadas al personal de salud, seguridad, bomberos, entre otros.

Luego de recibir el premio, el propio empresario realizó un emotivo descargo en las redes sociales haciendo mención al premio recibido:

Un día me senté enfrente de mi impresora 3d y pensé…

Y si hago algo para combatir y darle pelea a este virus y de repente empecé a ver y probar que podía hacer y me deje llevar.

Hasta que surgió la idea de una máscara y me entretuve tanto que estuve días y días hasta tarde probando y haciendo experimentos.

Y hoy poder ayudar a más de 2500 personas con una máscara que disminuya la propagación del virus me pone tan feliz, ver y sentir a la gente como sonríe cuando se coloca la máscara. Simplemente me llena de alegría y satisfacción. Sentir que ese tiempo dedicado ha sido útil y que de alguna forma hemos podido ayudar a dar batalla a ese virus que tanto nos afecta, me llena de alegría el corazón y me da esperanza y motivación para seguir

Muy contento y orgulloso de representar al Valle de Uco con el premio «RAICES 2020» de radio LVdiez.

Gracias a cada persona que me apoyo incondicionalmente!! Son muy importantes para mí y seguiré adelante ayudando ante todas las adversidades.