Hace seis meses le realizan descuentos injustificados.

Tomás Norrys, vive en Tunuyán y desde hace algún tiempo comenzó a notar el faltante de dinero en su cuenta bancaria. Por este motivo, realizó una denuncia y alerta a otros vecinos.

“A veces cobro $6 mil, pese al último aumento que nos dieron y el aguinaldo, el último mes en lugar de cobrar $35 mil, he cobrado $15 mil”, contó el hombre en diálogo con Canal 8.

Indignado por la situación, manifestó que “desde el Banco Nación, me dicen que he firmado algún crédito y yo jamás firmé nada. La plata se debita en nombre de empresas de Buenos Aires, me descuentan cuando ellos no tienen ni sucursal acá, ni nada. Yo he llamado y no me dan ninguna respuesta”.

“El banco me da un papel, para que me asesore con un abogado y no me alcanza, si como no pago el alquiler”, manifestó Tomás.

“Tengo que sobrevivir y voy de mal en peor”, dijo el vecino que es víctima de una aparente estafa bancaria y alerta a otros usuarios.