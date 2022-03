Dieron a conocer además las condiciones edilicias del lugar.

Una familia de Tunuyán, elevó una carta de agradecimiento al Hospital Scaravelli de Tunuyán. Todo después de vivir un calvario, debido a la atención de un sanatorio privado del departamento. VER NOTA

María Antonia Montenegro y Daiana Cepeda, tuvieron a su madre Marina de 88 años internada luego de que sufriera una caída y falleciera días después a causa de su estado de salud. Ambas dialogó con Canal 8.

Todo comenzó durante el mes de febrero, «la llevamos el día martes, no había traumatólogo, no había quien hiciera placas. Tuvimos que hacer todo particular. En esa clínica no hubo atención, desde el día miércoles al sábado a las 19:30 hs nadie la revisó», dijo María Antonia.

Mientras permanecía internada en el edificio ubicado sobre calle San Martín, en el ingreso sur al departamento, «no sabían qué le pasaba, en el sanatorio la estaban medicando como una paciente que había sufrido un acv, cuando en realidad se había caído».

Sobre el estado del lugar, «en la habitación no teníamos luz, en el baño tampoco había luz, no había limpieza. Habían perros. Todo eso hemos pasado».

Por todo esto, la familia aseguró «queremos que no le vuelva a pasar a nadie más, no queremos ofender a nadie. Con una mano en el corazón queremos que se transmita a todas las personas que están pasando una situación similar».

En busca de una solución, «nos comunicamos con el doctor López desde el Scaravelli y pidió que la trasladen al nosocomio. Llegó al hospital en un estado de deshidratación, muy mal. Ellos hicieron todo por mi madre, ellos sí estuvieron todo el tiempo con controles, no tenemos palabras de agradecimientos para ellos». Pese a todos los intentos para asistir a Marina en el hospital Scaravelli, el deterioro significativo de su salud le provocó el posterior deceso el día 25 de febrero.

Pese al intento de tomar contacto con los directivos del sanatorio privado, no se brindaron respuestas sobre lo ocurrido.