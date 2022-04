La familia decidió hacer público el caso.

El caso de Agustina en Tupungato, dejó en evidencia la problemática de Bullying en las escuelas de la provincia. A raíz de esto, se conoció también la lucha de una familia sancarlina. La víctima es un niño que asiste a 3° a un establecimiento de la Villa Cabecera.

La tía del pequeño, dialogó con el programa «AmaneciDos» por la 101.9 y explicó, «el hecho fue puesto en conocimiento por mi hermana a las autoridades escolares. Puntualmente por un hecho que sucedió el 16 de marzo, fue golpeado por dos compañeros. Uno de ellos lo golpea desde jardín de infantes».

La mujer explicó, que la madre ese mismo día expuso la situación frente a las autoridades escolares, «no la atendieron con la empatía que necesita una madre que tiene un hijo sufriendo», advirtió. «Entiendo que algún equipo interdisciplinario debería intervenir», agregó.

Pese a que se han mantenido reuniones con personal del establecimiento, perciben que «buscan minimizar el hecho, no atendiendo al relato de que el niño es víctima desde hace tres año. Le queda todo un año para lidiar con su agresor».

Pese a que el acoso se da desde hace un largo tiempo, «la maestra del año anterior, tuvo la predisposición de contener ese caso, tomó medidas, trató de mantenerlo alejado de su agresor, los controló en el recreo. Por eso el años pasado no fue necesario que trascendiera», señaló.

«Mi sobrino dice, quería llorar en la escuela pero me la aguanté. No creo que estemos exagerando, no quiero que él tenga 12 años y se ahorque porque tiene que asistir a la escuela», manifestó. «Me preocupa el tiempo que se está perdiendo en accionar sobre el problema en sí».

Pese a que han tomado diferentes vías para notificar lo sucedido, «no hay respuestas», dicen. Mientras que oficialmente, informaron a este medio que desde la institución ya se está abordando la situación en conjunto con los padres. Dieron a conocer que el niño se encuentra asistiendo al establecimiento. Aunque aseguraron que una docente de la institución ha tomado medidas en la justicia contra familiares del menor.

Sobre esto último, la mujer explicó, «he sido requerida por la justicia, no sé con qué fin, pero supongo que todo lo que diga puede ser usado en mi contra».