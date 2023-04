Una familia mendocina rescató un oso hormiguero

Estaba desnutrido.

Desorientado y desnutrido un ejemplar de oso hormiguero ingresado de manera ilegal a Mendoza, sorprendió a una familia en un puesto de Santa Rosa.

Fuera de su hábitat natural, diambulaba en las inmediaciones del puesto “La Difunta”, ubicado al norte del distrito de Las Catitas.

La Familia Argüello, quienes habían salido a hacer una revisión de rutina de los alambrados y sus animales, dieron con el animal y de inmediato lo asistieron.

“Los puesteros salieron a caminar por el campo y se encontraron con huellas en forma de ‘V’, de un tamaño considerable. Empezaron a seguirlas y dieron con el bichito subido a un algarrobo comiendo hormigas”, destacó la veterinaria Jennifer Ibarra, presidenta de la Fundación Cullunche y quien recibió al oso hormiguero para trabajar en la recuperación dentro del centro de rescate de la ONG.

La profesional, confirmó que «se trata de un oso hormiguero adulto, macho, y su estado de ánimo es bueno dentro de todo. No obstante, está muy bajo de peso, es piel y hueso casi. Porque es una especie que se estresa mucho y no come. Ayer le dejamos algo para que coma, pero lo tiró todo. Ahora le hemos dado de nuevo y estamos monitoreándolo constantemente”.

El caso abrió una investigación desde el departamento de fauna Silvestre, para determinar de dónde podrían haber traído a este ejemplar de oso hormiguero (o melero) hasta Mendoza. Ya que se trata de un caso de tráfico ilegal de fauna, porque en la provincia no habitan estos ejemplares.