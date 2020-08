Sucedió en Maipú, donde tres hijos del actual senador y ex intendente del departamento de Maipú, Adolfo Bermejo, participaban de una juntada.

Pasadas las 5 de la mañana de este lunes, vecinos de un conocido restaurante de Maipú denunciaron que en ese lugar había una fiesta clandestina. Allí se encontraban los hijos del senador, de 20, 22 y 30 años (este último es hoy asesor de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti), quienes, según el propio Adolfo Bermejo, se encontraban ahí porque habían ido a cenar con amigos. El tema es que el restaurante cerró, como establece la ley, a las 23 horas, pero los jóvenes y otros amigos se trasladaron hasta el quincho de uno de los participanes de la cena y allí estuvieron, hasta que fueron denunciados en horas de la madrugada de hoy.

Al llegar al lugar, la policía arrestó a 21 jóvenes por violación al artículo 205 y a la prohibición de hacer reuniones sociales en domicilios. Entre los detenidos se encontraban los tres hijos de Bermejo, quien al enterarse de lo sucedido dio declaraciones a la prensa mendocina y apuntó: «Como padre me siento defraudado porque ellos no sólo ponen en peligro su salud, sino la de toda la familia y el resto de las personas. Me avisaron de madrugada de la detención y pedí que la fiscal actuara como debía hacerlo y no hiciera ningún tipo de diferencia con ellos porque deben hacerse responsables de que violaron la ley».

Asimismo, en su cuenta de Twitter, Adolfo Bermejo publicó una opinión sobre lo sucedido. “Podría mirar para otro lado, pero me siento muy avergonzado, triste y enojado por lo que 3 de mis hijos hicieron en las últimas horas. Estuvieron en una fiesta, no cumplieron con la ley y espero que la Fiscalía interviniente haga lo que tenga que hacer con ellos», expresó el legislador que tuvo tanto enojo que ni siquiera fue a buscar a sus hijos a la comisaría donde están actualmente detenidos.