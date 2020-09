Actualmente se encuentra internada en el Hotel Turismo de Tupungato.

Valeria Macias es una joven de 26 años, que como otros tantos trabajadores llegó al Valle de Uco buscando una oportunidad laboral durante la temporada de verano. Desde Tucumán, hace ya 8 meses viajó con destino a Tunuyán para trabajar en la cosecha, pero desafortunadamente contrajo Covid y hoy transita la enfermedad.

“Me vine acá por la cosecha, me agarró el Covid y estaba parando en la casa de una miga”, relató en comunicación con Canal 8. Lejos de su familia, Valeria manifiesta que se encuentra sola y necesita asistencia inmediata, ya que una vez que reciba el alta no tiene dónde vivir.

“Me agarró una gripe muy fuerte, me han hecho el hisopado y di positivo, ahora la familia donde yo estaba no me quiere recibir”, manifestó. “Tienen miedo, no quieren que vuelva, lo único que quiero es volver a Tucumán, quiero estar tranquila, tengo a mi familia ahí, tengo a mi mamá”. “Me falta una semana a{un para recibir el alta”.

«La doctora me comunicó que el viernes recibo el alta y no tengo donde vivir», resaltó la joven que espera asistencia de parte del Municipio hasta que pueda regresar a su familia.

En cuanto a su estado actual, agregó que, “va todo bien, no he tenido fiebre. Solo ayer sentía falta de aire, estoy pensando que cuando salga de acá no tengo a donde ir”, reiteró en un pedido desesperado.