Una adolescente mendocina de 14 años murió ahogada en la playa chilena de Mantagua, en el norte de Concón, donde estaba de vacaciones junto a su hermanita, su abuela y otros primos. Se trata de Pía Guadalupe Díaz, de Junín, que había viajado al país trasandino para visitar a otros familiares.

La pequeña se encontraba jugando con sus primos en el agua, cuando una ola la arrastró a aguas profundas y no pudo salir por sus medios.

Sus primos, también fueron arrastrados por la ola, pero pudieron salir por sus medios, en cambio, la jovencita mendocina fue arrastrada y no logró salir, debido a que no sabía nadar. La niña fue rescatada con vida del agua y fue trasladada a un hospital cercano, donde no pudieron estabilizarla y terminó falleciendo.

Su primo Agustín Herrera contó que “Desde hace años venía de vacaciones, igual que todos mis primos. Siempre teníamos la costumbre de visitarnos mutuamente“. También explicó que el accidente ocurrió en una playa de difícil acceso, lo que demoró la llegada de los rescatistas: “Ese tiempo hizo que estuviera sin oxígeno. Cuando el oxígeno no llega al cerebro por minutos, el daño es gravísimo”.

Tras el rescate, la joven fue trasladada de urgencia al hospital Fricke de Viña del Mar. “Llegó con vida, respirando por sus propios medios, pero con signos vitales muy bajos. Apenas ingresó, se dieron cuenta del daño neurológico que tenía y, a la hora de llegar, sufrió el primer paro cardíaco. La reanimaron tras 20 minutos, pero luego la derivaron a la Unidad de Cuidados Intensivos“, explicó Herrera.

Junín se hará cargo de la repatriación del cuerpo de la mendocina

Por dificultades económicas, la familia de la menor había iniciado una colecta para trasladar el cuerpo de la menor a la provincia de Mendoza, ya que el costo asciende a los 2 millones de pesos.

Sin embargo, desde la Municipalidad de Junín confirmaron que se harán cargo de la repatriación de los restos, y afirmaron que ya se iniciaron los trámites correspondientes.