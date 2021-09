El padre se llevó a la menor en el horario de visita pero no la regresó con su madre.

Un conflicto entre dos abogados mendocinos involucra a una pequeña niña de dos años y once meses de edad. Todo comenzó cuando su padre fue a retirar a la pequeña, bajo el régimen de visitas, pero nunca la devolvió a su hogar junto a su madre.

El pasado lunes el progenitor , fue a la casa de su ex pareja y retiró a la pequeña a las 18 y debían volver a las 21, pero no lo hicieron.

El abogado de la mujer, Juan Manuel Rodríguez, brindó declaraciones a medios provinciales y dio a conocer, “desapareció, no regresó. Fue la abuela a su casa a buscarlos y no estaban, tampoco contestaban el teléfono”.

“Fuimos a la Oficina Fiscal 17 de Godoy Cruz a hacer una denuncia por averiguación paradero, que quedó a cargo de la fiscal Claudia Ríos, quien nos dio toda su colaboración. El ayudante fiscal se comunica con el padre y le dice que la nena está con él pero que se ha ido a Tupungato. Le solicitaron hacer una videollamada para constatar cómo estaba la menor, y sólo hizo sólo una llamada. Se comprometió a llevarla el martes a las 7 a la fiscalía y no se presentó”, detallaron en su relato de lo sucedido.

Por otra parte, “la fiscal ordenó que se buscara a la menor en Tupungato, pero su padre declaró un domicilio falso. Sí compareció en la Comisaría 20 y en el ETI ), donde constataron que la niña estaba bien”, dijo Rodríguez.

“Concluyó la averiguación paradero y se abrió una causa por impedimento de contacto con su madre. Él pide el levantamiento de la medida de restricción y creemos que está usando a la niña de rehén. Nosotros hablamos con su abogada y quedamos en que la traía hoy (en referencia al día miércoles) a las 11 y no sucedió” añadió.

El padre de la niña, hablo y advirtió “la voy a entregar cuando las autoridades me garanticen que no voy a perder el contacto con ella. Vamos a litigar esto; sé cómo son los tiempos de la Justicia y son casos que demoran mucho, yo no voy a permitir que mi hija esté sin el padre. Y desde ya que también tiene que estar con su madre”.