Organiza una rifa para juntar fondos.

Carina Castillo, es una vecina de Tupungato que lleva años luchando contra el cáncer. Luego de superar diferentes adversidades, hoy nuevamente debe superar una importante prueba luchando por su salud.

Con gran esfuerzo, Carina debe afrontar los gastos para su tratamiento de su propio bolsillo. «Vengo luchando desde el 2017 con un cáncer, tuve cáncer de mama, fui operada e hice el tratamiento. Al año y medio me comenzó a aparecer una flacidez en el brazo izquierdo, hicimos de todo, pero el tumor creció. Cuando dimos con el médico justo ya era muy tarde, me tuvieron que desarticular el brazo, esto significa amputación completa, perdí mi brazo», dijo en comunicación con Canal 8.

«Comencé con decaimiento, no sabían qué pasaban. Me llevan nuevamente a la oncóloga y lamentablemente salían 16 célula cancerígenas. Tuve un año y ocho meses sufriendo. La luchamos con mis hijos, hasta el último. Nunca estuve sola, mi gente me ayuda», destacó.

En una contante lucha, «hoy por hoy, me detectaron un nuevo tumor. No fue muy agradable conocer la noticia. Ahora estoy con un cuidado especial por la pandemia. Viajo solo a ciudad por el tratamiento. Me van a operar el pulmón izquierdo, porque ahí está el tumor que por ahora es chiquito. Directamente van a sacar el tumor, una parte del tumor para estudiarlo y que no siga la enfermedad».

Los médicos han indicado que «hay un riesgo en la operación, ya que dejará de funcionar su pulmón y estará conectada a un respirador».

La cirugía que debe enfrentar podría tener un costo superior a las $800 mil, ya que ese fue el monto que pagaron por una intervención anterior. Por ese motivo realiza una rifa, con la finalidad de recaudar los fondos necesarios para cubrir los altos gastos.

Pese a todo, Carina se autodefine como una gran luchadora y gran ejemplo, siempre agradecida y con una gran sonrisa.

Quienes deseen colaborar, pueden tomar contacto al número 2616 71-4281.