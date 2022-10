Martina Stewart Usher , participante de Gran Hermano es denunciada por discriminar a los bisexuales.

Desde el primer momento que entró al estudio, la participante generó polémica. En el video de presentación del reality sus dichos generaron repudio y ahora fue denunciada en el INADI.

Una de las primeras declaraciones que hizo fue contra la comunidad bisexual, aseguró que no entiende a esas personas: “A mí personalmente me gustan los chicos, las chicas no me atraen para nada, no entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito, hay para analizar”, fue la frase que dio en televisión nacional.

En el programa del jueves de LAM, emitido por América Tv y conducido por Ángel de Brito, revelaron que se ha realizado una denuncia contra la participante. “Hay una persona que denunció a Martina en el INADI, por eso que dijo en su presentación”, reveló Ochoa, el encargado de las redes del programa.

Además, el periodista de espectáculo mostro una foto de la denuncia realizada a la participante de Gran Hermano 2022.

La acusación por discriminación bisexual no es la única que se le adjudica a Martina, ya que durante esta semana salieron testimonios de algunos padres de supuesto maltrato infantil. La participante además de participar en el programa, es profesora de educación física.

Desde el establecimiento educativo donde surge el presunto maltrato, informaron que «se inició un riguroso proceso de investigación interno» cuyos resultados descartaron los maltratos denunciados en las redes sociales por un grupo de padres.

Ahora se encuentra nominada y el domingo puede llegar a irse de la casa y se va a encontrar con estas denuncias.