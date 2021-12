Se trata de La Pampa.

La Provincia de La Pampa, a través del Ministerio de Educación, decidió eliminar la figura del abanderado a partir de este año.

La razón se justifica en quitar el privilegio a “un grupo reducido de alumnos» y brindar la posibilidad a todos de portar la bandera.

“Todos los estudiantes tienen derecho de estar en la bandera. Nos identifica a todos. El objetivo es que todos los alumnos estén con la bandera, no solo un grupo”, expresó Marcela Feuerschvenger, subsecretaria de Educación.

Aunque destacaron que “No estamos diciendo de no portar el símbolo, pero no con criterios de mejor promedio porque somos conscientes de los contextos de desigualdad de aprendizaje. En un paradigma inclusivo cada uno tiene un valor para dar y todos tienen el derecho de portar la bandera”.

De esta manera, aclaró que “la institución puede decidir que a la bandera nacional o de La Pampa, en un acto la lleven unos alumnos y en el siguiente otros distintos”.

Al mismo tiempo, entendió que designar abanderados forma parte de los rituales históricos de la escuela. Por ello, manifestó que respetarán “los tiempos porque está arraigado socialmente”.