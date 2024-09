Es empleada municipal.

Natalia Aldave es madre de tres hijos trabaja en el área de servicios públicos de la municipalidad de Tunuyán, tuvo un gran gesto que merece reconocimiento.

Todo ocurrió en pleno centro del departamento, cuando la mujer cumplía su tarea de limpieza en la intersección de Avenida San Martín y Brandsen.

«Estaba trabajando como todos los días en servicios públicos, era horario pico, mediodía y vi el fajo de plata», contó.

«Tenía un papelito de la farmacia, con los datos del Pami, entonces me di cuenta que el propietario era jubilado. Nunca conté cuánto había, me lo guardé y seguí trabajando», relató. «Al rato un hombre se me acerca y me cuenta que había perdido la plata y se la devolví».

Este gran gesto no pasó desapercibido, «yo tengo mi madre que es jubilada, sé que es alguien que tiene la plata justa para los remedios, los impuestos» y no dudó en devolver el dinero.

«Yo le agradezco a mi madre por lo que me ha enseñado, los valores», agregó la mujer.