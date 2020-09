El concurso se realizó de manera virtual

Se trata de Josefina Ortubia, una tunuyanina que resultó ganadora de un concurso de maquillaje artístico con modalidad virtual, vía Instagram.

En contacto con “A Media Mañana”, comentó “este concurso tenía como temática realizar un maquillaje de animales donde participaron 120 personas, y yo hice un maquillaje de araña que me llevó 4 horas y quedé en 3 lugar”.

El concurso lo organizó Natalia Mua quien es manager, diseñadora gráfica, maquilladora y productora que lo hizo desde su Instagram. “El concurso duró una semana y era por votación a través de las historias y allí se iban eliminando participantes”.

“Particularmente estuve pidiendo ayuda a la gente que me conoce que compartiera y votara. Yo hago teatro desde que soy muy chica y en un momento empecé a inclinarme por el maquillaje teatral y aprendí e hice cursos de maquillaje de efectos especiales y diseño de personajes que es lo que más me interesa. Ahora estoy en el último año de mi carrera y me dedico a lo que es escultura. Había muchos animales que estamos acostumbrados a ver así que preferí elegir la araña que no es tan común”, explicó.

“El premio final era diferentes organizadores de maquillaje, muebles de marcas que auspician a Natalia. Ella eligió a 99 maquilladores de todo el país para ayudarlos a crecer como artistas en las redes sociales y entre ellos me eligió”, resaltó la joven.