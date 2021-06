Realizó un depósito y no le devolvieron la plata.

En la última semana, a través de las redes fue publicado el alquiler de una casa en calle Güemes. Muchos interesados solicitaron información para llegar a un acuerdo, pero al momento de concretar entrega de dinero, desapareció. En diálogo con Canal 8, la vecina alertó, “vi en Facebook una publicación donde ofrecían un departamento, acceso y hablo con el hombre que lo ofrecía. Tras las negociaciones, me dice que lo tenía disponible, me dijo que era de San Juan y que no venía mucho a la zona. Ese mismo día, me hace depositarle un monto de dinero por el contrato”.

“Empecé a tener dudas, cuando le empiezo a pedir más información me bloqueó y eliminó la publicación en las redes”, manifestó.

Además, “el encargado que tiene en la propiedad, podía recibirme en horario de tarde noche. Quedamos en que tenía que verlo al otro día, previo a realizar el depósito. Pero continuaba insistiendo para recibir la totalidad del dinero”.

También detalló, “al momento de que me pasó esto, lo publicamos en las redes y mucha gente nos empezó a escribir diciendo que también les había pasado”.

En la publicación que el hombre detallaba que se trataba de una casa “con 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, garaje, patio”. Entre los requisitos, se solicitaba 3 garantes con bono de sueldo”.