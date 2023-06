Una vecina de Tunuyán necesita ayuda para comprar un medicamento

Tiene comprometida la visión de un ojo.

Susana, es una vecina de Tunuyán que padece algunas complicaciones en su salud, y necesita ayuda de la comunidad.

En comunicación con Canal 8, explicó, «el neurólogo me ha recetado una inyección, me sale $73 mil y no puedo comprarla. No tengo esa suma, no tengo trabajo», relató.

«He buscado ayuda pero no me la cubren por el monto», dijo sobre los pedidos que ha realizado en diferentes lugares. «No puedo trabajar, tengo problemas de columnas y llevo tres años en lista de espera para la cirugía», compartió la mujer.

Por el momento para ganarse la vida, «cuido pacientes internados, o abuelos en horario de ayuda. Ni aunque trabaje todo el mes me alcanza», contó Susana, sin embargo no le alcanza para costear los gastos.

«Necesito ayuda para poderla comprar, si no la tengo puedo perder mi ojo», señaló ya que sufrió una parálisis facial.

En ese sentido reiteró, «no tengo como comprarla, es muy alto el precio. Si alguien me puede ayudar, yo me comprometo a pagarla por mes».

Para colaborar pueden comunicarse a través del 2974219203.