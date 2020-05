«Muchos kioscos están teniendo problemas para proveerse de mercadería», aseguró Mario Méndez, delegado provincial de la UKRA.

Cerca de 8 mil kioscos son los que funcionan en la provincia de Mendoza hoy en la actualidad. El dato se desprende gracias al registro que tiene la Unión de Kiosqueros de la República Argentina.

De total de kioscos anteriormente mencionados, se encuentran los de Tunuyán, Tupungato y San Carlos y los problemas para poder conseguir cigarrillos y comercializar los afecta de menor manera en comparación al resto de la provincia.

«Estamos con muchos problemas en todos los kioscos para poder conseguir los cigarrillos y poder comercializarlos como lo hacíamos antes de la situación que se desató por el coronavirus «, comenzó diciendo Mario Méndez.

Además agregó: «Respecto al Valle de Uco, además del problema respecto a los cigarrillos, también hay muchos que ya presentan serios problemas económicos que están obligando a cerrar las puertas».

«El tema de los cigarrillos puntualmente es porque las principales tabacaleras del país cerraron sus puertas por la pandemia y todo el stock que había ya se terminó y ahora tengamos faltantes», explicó el representante de la UKRA, en la provincia.

«Para nosotros los kiosqueros, la verdad es que los cigarrillos no nos deja nada de ganancia pero si nos atrae clientes que siempre que comprar los atados siempre terminan llevando algo más y de esa manera nosotros tenemos una mejor ganancia económica».

«Hoy en día es muy complicado para todos poder mantener de pie un kiosco en el centro, barrio y ni hablar de minimarket, ya que así como no se consiguen cigarrillos, está costando mucho conseguir todo tipo de mercadería y de esa manera no entra dinero y al momento de pagar las cuentas y servicios no te dan los números y lamentablemente muchos terminan cerrando», finalizó Mario Méndez.