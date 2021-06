El lugar ha sido víctima de diferentes hechos.

Nuevamente una reconocida ONG destinada a ayudar, sufrió un hecho de inseguridad. Se trata de la Liga de Lucha Contra el Cáncer de Tupungato, ubicada en Carril Urquiza. El lugar ha sido violentado en varias oportunidades.

Desde LILCEC, dieron a conocer el triste episodio, “la verdad es muy difícil expresar lo que sentimos. La inseguridad en Tupungato no tiene límites, no se respeta nada ni a nadie. La policía hace todo lo humanamente posible. Pero YA BASTA señores dejen de hacer daño.. La Liga de Lucha contra el Cáncer de Tupungato está para ayudar a quienes nos necesitan, no sólo pacientes oncológicos”, expresaron.

” También estamos ayudando a familias con COVID, personas con discapacidad, niños abandonados por sus padres, personas vulnerables. Acompañamos pacientes tanto en la parte médica cómo económica. SOMOS UNA ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO . Todo lo hacemos de corazón y con el apoyo de la comunidad del departamento. Me refiero a quienes ayer y hoy entraron a robar pueden necesitar en algún momento de nuestra ayuda y no tengan dudas que vamos a estar”, manifestaron.

Además, en un desesperado pedido ” por favor no nos sigan haciendo daño . Para nosotros no existen grietas ni banderías política. Nuestro objetivo es el bien común de nuestro departamento . No es tan difícil de entender, estamos para dar una mano”.