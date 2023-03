UNCuyo: el descuento a los docentes impactó en el acatamiento del paro

De acuerdo con datos oficiales de la Universidad Nacional de Cuyo, el nivel de adhesión a la huelga que comenzó este lunes fue inferior, con respecto al inicio de la medida de fuerza, desde el 13 de marzo.

Los docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, siguen con el paro hasta el 1 de abril, a pesar de que la institución advirtió la semana pasada que se descontarán los días no trabajados.

En el arranque de la primera semana de paro, en los colegios dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), el acatamiento promedio fue de 91,8%.

Este lunes 27 de marzo comenzó la segunda semana de medidas de fuerza dispuesta por la Conadu Histórica (Fadiunc en UNCuyo), el gremio que nuclea a los docentes universitarios. Pero su impacto fue menor: alcanzó el 68%, de acuerdo con datos oficiales.

La rectora Ester Sánchez, mantuvo un encuentro con representantes de «Padres Organizados» y les explicó el alcance de la disposición que se anunció el último jueves. Los padres de alumnos de los colegios secundarios, apoyaron la medida. Además, detalló que a partir de esta semana, solo se pagarán aquellos días en los que el servicio educativo se preste efectivamente. Es decir que no se pagarán días no trabajados por huelga, tras la convocatoria de los gremios Fadiunc y Conadu Histórica a una nueva medida de fuerza desde el próximo lunes y que se extenderá por una semana.

«Esta no es una medida en contra de los docentes, a quienes entendemos y acompañamos, esta es una medida en favor de los estudiantes», aclaró la rectora, necesidad de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de la UNCuyo,

“Creemos que mantener la presencialidad es prioritario y muy necesario. Sobre todo en las escuelas, donde sabemos que la presencialidad es clave por los vínculos con sus pares y con sus docentes, que son centrales para su socialización y para su salud mental, especialmente después de la pandemia”, agregó.

Desde el rectorado de la Casa de Altos Estudios, comunicaron la decisión de las autoridades universitarias, de descontar el día a los trabajadores que se sumen a la huelga. “Reconocemos el derecho de hacer paro, pero no se pagarán los días en los que la prestación del servicio educativo no se haga efectiva”, aseguró Sánchez. Además, según expresó lo hizo por una necesidad de “garantizar el derecho a la educación”, especialmente de quienes asisten a las escuelas secundarias.

“Entendemos que agotamos de nuestra parte todas las instancias en las que intentamos que hubiese otros modos de reclamar y visibilizar el descontento y no conseguimos ese entendimiento. Es por todo esto, que a partir de ahora reconocemos el derecho de hacer paro de nuestros docentes, pero no se pagarán los días en los que la prestación del servicio educativo no se haga efectiva”, indicó.

Un grupo de padres solicitó la implementación de un mecanismo similar al “ítem aula”, que rige para los trabajadores de la Educación que dependen de la Dirección General de Escuelas (DGE). Pero desde la UNCuyo lo descartaron ya que la política de retribución del personal docente la maneja el Ministerio de Educación de la Nación.