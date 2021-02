Los resultados de la edición 2020 de la Campaña «Conoce y Controla tu presión arterial», impulsada por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA), reveló que 1 de cada 2 argentinos mayores de 16 años tiene hipertensión y que, del total de hipertensos, el 54,4 por ciento o no tenía controlada su hipertensión o no estaba bajo tratamiento o ni siquiera sabía que tenía la enfermedad.

La campaña -la cuarta consecutiva realizada por la SAHA- incluyó en esta oportunidad, «debido a la pandemia y a la necesidad de mantener la distancia», la participación de las personas que contaban con algún tipo de dispositivo de medición en sus hogares, a los que se les facilitó un video en el que se explicaban las principales claves para una correcta medición de la presión arterial, más una encuesta a completar al momento del llenado de los datos.

La iniciativa se llevó a cabo desde el 12 de agosto (fecha que representa el 12/8, una medida de presión arterial normal) y el 14 de septiembre (14/9) instituido por la SAHA como el Día Nacional del Hipertenso, aprovechando la asociación de esa fecha con los valores de 140/90 mmHg, cifra a partir de la cual, luego de tres mediciones de la presión con esos niveles o superiores, se considera que una persona es hipertensa, de acuerdo al valor de corte establecido por el Consenso Argentino de Hipertensión para determinar una presión arterial elevada o mal controlada.

Entre los resultados, se observó que el 50,2 por ciento de la muestra tenía hipertensión arterial (HTA). De ese grupo, el 45,6% estaba tratado y controlado, 1 de cada 3 (37,2 por ciento) pese a estar bajo tratamiento no tenía controlada su hipertensión, el 5,1 por ciento -aunque se conocía hipertenso- no estaba bajo tratamiento, y el 12,1 por ciento desconocía el diagnóstico y, obviamente, no estaba tratado.

Participaron de la campaña 7.941 mayores de 16 años de 2.678 familias (44 por ciento hombres y 56 por ciento mujeres), y el 68,5 por ciento de los participantes realizó las mediciones de presión con un tensiómetro digital automático, que son los más recomendados por los especialistas por la precisión de sus resultados y la sencillez de uso.

«Más allá de los resultados es sumamente importante recalcar la necesidad de que toda la población, incluidos los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes, todos conozcamos nuestros valores de presión arterial, porque es una enfermedad con una prevalencia muy grande (1 de cada 2 adultos) y por otro lado porque es una enfermedad silenciosa hasta que tiene consecuencias severas», dijo la doctora Irene Ennis, presidenta de la SAHA.