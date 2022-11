“Las elecciones no terminaron», expresó Bolsonaro.

Hace instantes se difunde una información que involucra al ex presidente de Brasil, donde se habría reunido con los militares para analizar las elecciones que entiende que no han terminado y las movilizaciones de estos últimos días.

En cuanto a los manifestantes que aún siguen generando protestas en el país en apoyo a Bolsonaro dijo que son “indignados de los resultados de las elecciones”.

Aún no trascienden los motivos puntuales este encuentro con los militares, pero lo que se teme, es que se produzca un golpe de estado, ante las negativas de Bolsonaro.