Urtubey anunció que baja su candidatura presidencial

No será candidato.

Juan Manuel Urtubey anunció ayer que se baja de la carrera presidencial hacia las PASO y luego a las elecciones generales de octubre de este año. Apenas un día después de dar por terminada su alianza con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el otrora mandatario salteño afirmó: «Nunca creí en juntarse en contra de alguien, creo que tenemos que unirnos a favor de algo bueno».

«No voy a participar como candidato en las próximas elecciones. No voy a tomar caminos que me alejen del país que necesitan los argentinos, ni de lo que fui, soy y seré: un militante peronista. No reniego de mis convicciones, las afirmo. Nunca creí en juntarse en contra de alguien, creo que tenemos que unirnos a favor de algo bueno», expresó Urtubey en un mensaje que pubicó en su cuenta de twiter.

«Hoy la política no entiende a la gente. Y yo no entiendo a esa política. Los argentinos vivimos en un país destruido y lo único que recibimos son peleas de poder, intrigas, egos e internas. Voy a trabajar más que nunca, no necesito un cargo para eso. Tenemos que hacer que la política vuelva a representar al pueblo», cerró.