Se trata de Emiliano Flores, quien quería una moto pero decidió gastar el dinero en alimentos para las familias más necesitadas en medio de esta cuarentena.

Emiliano junto con su familia, al ver la situación que se vive en algunos puntos de su departamento, con familias que la están pasando mal por falta de trabajo y alimentos, decidió no comprar la moto y gastar sus ahorros en comida para repartir.

«Esta decisión la tomé luego de ver lo que pasaba en algunos distritos y sin pensar decidí no comprar la moto y comprar alimentos para darle a familia y sobre todo a niños que sinceramente no tienen para comer», aseguró el propio Emiliano.

Quien además agregó: «he comparado todo tipo de alimentos básicos como té, azúcar, arroz entre otras cosas de primera necesidad».

«He llegado ya a varios puntos del departamento y la verdad que me pone muy feliz, ver que la familia recibe la mercadería y que van a tener alimentos para poder comer».

«Quisiera llegar a todos los puntos y poder seguir ayudando pero no puedo porque no llego por los medios que manejo».

«Yo esto lo hago porque en algún momento de mi vida estuve en el lugar que están varias familias y no es para nada agradable, recuerdo cuando mi padre me decía que no tenía hambre para darme el plato de comida», finalizó Emiliano.

Quien quiera ayudar o colaborar con mercadería para que Emiliano pueda seguir repartiendo a quienes más lo necesiten, se pueden comunicar al 2622 566622 o calle Martín Fierro, de Tupungato.