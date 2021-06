Deberán esperar el aviso desde la provincia.

Debido al avance de la campaña de vacunación, ahora quien no haya podido asistir al turno deberá esperar el aviso desde salud para asistir un nuevo día asignado.

El coordinador Regional de Salud Rodolfo Guillén, manifestó en diálogo con Canal 8 que “el turno no se pierde, toda persona que haya tenido su turno lo conserva. Se está trabajando con diferentes vacunas, con AstraZeneca, con Sinopharm que ya no hay más, se discontinuó el ingreso. Y también con las dos dosis de la Sputnik V”.

Ahora, “lo que pasa con la gente que no usó el turno cuando lo tenía que usar, nosotros esas dosis no se pierden, pero tenemos que usarlas en otras personas”, detalló.

“Cuando las personas no se presentan al turno, uno no sabe qué decidió esa persona, porque puede ser que no quiera vacunarse o no ponerse segunda dosis, o estar enfermo”, agregó.

También, “habitualmente una persona podía venir y recibirla. Ahora con tanta variedad de vacunas, quizás una personas se hace el viaje y la dosis que esa persona necesita justo no está disponible. Eso genera informalidad”.

Entonces, “la provincia ha solicitado, que aquellas personas que no utilizaron su turno en aquel momento, van a ser llamadas, se hará como un censo de personas pendientes”.

“Les pedimos que esperen”, hasta recibir la notificación del nuevo turno asignado.