Ayer se completó el segundo día del plan de vacunación.

Ana María Nadal, la ministra de salud de la provincia, dio a conocer que 450 profesionales ya se vacunaron contra el coronavirus y deberán recibir la segunda dosis en los primeros días de enero. Además, se espera que alrededor de febrero se comience a vacunar a la población en general.

«Estamos midiendo e l nivel de aceptación, no ha sido igual en todos los establecimientos. En San Rafael ha sido del 80%, en los peores casos hablamos de un 50%», detalló la funcionaria.

Manifestó que la provincia espera poder vacunar al menos a 6 de cada 10 mendocinos para poder «hablar de una inmunidad real» en la población.

«Esperamos rebrote, aumento de casos, pero con toda esta fortaleza que tenemos detrás, podremos seguir lidiando, viviendo, con esta enfermedad, pero moderando el impacto en las vidas de las personas y en el sistema de salud», dijo Nadal.

La provincia tiene actualmente una ocupación del 55% de las camas en las Unidades de Terapia Intensiva.

La ministra fue una de las primeras personas en Mendoza en recibir una dosis de la Sputnik V y aseguró que no ha tenido febrícula. «Hay un mínimo de dolor local, pero no es mucho. He tenido un poco de dolor muscular, pero estoy muy bien», detalló tras recibir la vacuna.