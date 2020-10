Tras su presentación en los Juegos Olímpicos de la Juventud, la carrera de Valeria González tomó impulso.

La joven de 20 años, empezó a bailar en 2014, cuando se mudó con su familia de Tupungato a Tunuyán y así lo recuerda: “Me llamó la atención la danza porque la había visto en videos musicales”.

Además dijo “Nos mudamos y mi mamá se enteró que estaban dando clases en un CIC municipal de acá de Tunuyán”.

“Me llevó y al principio cuando vi que se paraban con la cabeza y hacían verticales me asusté. Pero tomé valor y me quedé tres clases como para probar y desde entonces no he dejado de bailar”.

Varios meses después de su paso por las Olimpiadas, ya en 2019, participó en el Battle of the Year AUP en Córdoba, competencia de breaking que se lleva a cabo además en Uruguay y Paraguay. Allí, la joven logró llegar hasta los cuartos de final en una competencia muy reñida.

A fines del año pasado, se presentó en dos competencias más; en el mes de noviembre en Santa Fe, en Dinamic Battle y en Tunuyán, en Al Estilo Urbano. “Gané ambas competencias. Una era de mujeres y la otra mixta”,comentó.

Luego llegó la pandemia y Valeria se inscribió en competencias virtuales: “En una quedé en el Top 32 entre las mejores B-Girls (mujeres que bailan breaking) a nivel mundial, que fue hace dos meses y ahora, la semana pasada me inscribí en otra y estoy esperando los resultados para ver si quedé o no”.

La deportista del Valle de Uco, se encuentra cursando el último año de la secundaria y vive sola en el centro de Tunuyán. “Además de practicar hip hop, hago videos chistosos y entrevisto a artistas. Soy tallerista, profe de breaking pero solo para niñas. Actualmente no estoy dando clases por la pandemia, pero voy a empezar a dar clases privadas”, comentó.

Respecto de sus objetivos, compartió: “Primero que nada, mi meta es dejar mi legado, sería una de las formas de devolverle a la cultura Hip Hop todo lo que me ha dado. También seguir compitiendo y llegar a Europa. De ahí en más, que sea lo que el universo quiera” y agregó: “Sueño con poder estar en todas las competencias de nivel mundial, como por ejemplo: Red Bull BC One, IBE, Battle of The Year, Out Break, Undisputed, Silber Back Open, entre otras”, finalizó Valeria.