Una vecina del departamento de San Carlos, compartió en la tarde de este lunes, un posteo advirtiendo sobre una desagradable situación que le tocó vivir. Según su relato, compró un sachet de salsa lista y se encontró con una sorpresa.

La mujer, utilizaba para cocinar la salsa, cuando al momento de servirla notó que el líquido dejó de salir del recipiente porque algo obstruía el paso. “Al principio vi algo negro, hice más fuerza y fue saliendo algo horrible, casi me desmayo cuando vi esto”, comentó la mujer, sorprendida por lo que aparentemente podría tratarse de un animal, como lo muestran las imágenes.

“Muchas veces, por cuestión de tiempo, comodidad, (o como me pasó a mí, que se me terminó la salsa que había envasado el año anterior) concurrimos a comprar productos que nos facilitan o solucionan a la hora de cocinar. Hoy 22/02/21 me tocó a mí, compré esta salsa «lista para usar» sin conservantes ni otros agregados y bla bla bla”, escribió la mujer.

Además, aclaró que previo a realizar la correspondiente denuncia a defensa del consumidor, eligió utilizar las redes sociales para advertir a la comunidad.