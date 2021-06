Será mañana.

Se informa a todos los prestadores inscriptos que se ha dispuesto únicamente el SÁBADO 19 DE JUNIO para proceder a la vacunación. Deben presentarse de 10:00 a 12.00 hs., (no se contempla terminación de DNI), en el vacunatorio dispuesto para cada caso, según domicilio declarado.

TUNUYÁN: CENTRO DE CONGRESO Y EXPOSICIONES “CARLOS ALONSO”: LEANDRO N. ALEM 745

TUPUNGATO: HOTEL DE TURISMO DE TUPUNGATO: DIRECCIÓN CALLE BELGRANO 1060

SAN CARLOS: HOSPITAL TAGARELLI: CONSTITUCIÓN S/N – EUGENIO BUSTOS

-Para asistir al turno de vacunación deberás contar con el DNI y la Declaración Jurada para asistencia al turno.

-No se podrá vacunar ninguna persona que no se encuentre inscripta previamente.

-Sólo se aplicará la primera dosis.

-Si tenés COVID al momento de recibir el turno NO DEBÉS VACUNARTE hasta recibir el alta médica.

-Debe haber un intervalo de 14 días entre la vacuna contra la gripe y cualquiera de las dosis de vacuna contra el coronavirus.

-Si estás aislado por ser COVID + o contacto estrecho de caso COVID confirmado NO DEBÉS VACUNARTE hasta terminado el Aislamiento.