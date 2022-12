Es jugadora de fútbol.

Carly Luna tiene 24 años, nació en Tucumán pero desde hace dos años se instaló en Mendoza. Desde sus 16 años juega el fútbol y emprendió su búsqueda por pertenecer a un equipo del Valle de Uco.

En diálogo con «A Media Mañana» por Canal 8, compartió parte de su historia, «me costó muchísimo comenzar hacer fútbol acá, no me incluían en los equipo femeninos. Es difícil, la gente se basa en una diferencia en el estado físico, pero no considero tener alguna diferencia con otras jugadoras», dijo.

En sus primeros pasos, viviendo en el distrito de El Algarrobo, se sumó al club Carlos Steindl, «ellos lucharon bastante para que yo pueda pertenecer a la liga de Tunuyán. Porque cuando llegué todavía no tenía el DNI».

Logró tramitar su nuevo DNI de acuerdo a su identidad de género en Tunuyán, «inicié los trámites en abril del año pasado y me llegó este año. Demoró bastante porque al ser de Tucumán, mi acta de nacimiento tenía que ser rectificada allá», relató.

Reconoció el gran apoyo de su familia, «me costó bastante, recién el tercer DNI vino con el nombre completo y el género, tenerlo en mano hace más fácil todo».

Por otra parte agregó, «hacer un cambio de género es algo muy importante. Siempre estuve apoyándome en mi mamá, ella siempre estuvo apoyándome. Nada es imposible», aseguró Carly.

Actualmente, hace historia, es amante del deporte, también jugó en la Liga Municipal de San Carlos, «con ellas ingresé este año, en este campeonato. Me siento muy bien, no me excluyen de nada», compartió.