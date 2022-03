Aseguran que llevan más de tres años esperando.

Un grupo de egresados de la carrera de Tecnicatura Superior en Preceptoría del IES N° 9-009 de Tupungato, reclaman por sus títulos definitivos, aseguran que llevan esperando más de tres años.

Son más de 50 las personas que transitaron como estudiantes la mencionada carrera, finalizaron los estudios, alcanzaron su título, pero hasta el día de hoy no fueron entregados.

En diálogo con Canal 8, manifestaron su justo pedido, «hace dos y tres años que estamos esperando nuestro título. Nos hemos valido de todos los recursos que están en nuestras posibilidades, hemos hablado con la DGE y la institución. La respuesta siempre es la misma, que hay que esperar».

Estudiantes dialogaron con Canal 8 Valle de Uco.

Por el momento, «tenemos un certificado provisorio, nos entregan un bono de puntaje provisorio, pero solo es válido por un año. No nos sirve, necesitamos el título definitivo, eso es lo que reclamamos», detallaron. «Somos los únicos con este problema. Nos merecemos el títulos, para ejercer la profesión».

Más allá de la espera, otra de las complicaciones a la hora de llegar a su anhelado y necesario títulos para insertarse en el mundo laboral es que «no tenemos la resolución aprobada por Nación, es decir, que nuestra carera ha quedado en la nada. No nos pueden otorgar los títulos, estamos luchando para que se apruebe y agilizar los trámites a favor nuestro», agregó otra estudiante.

Sobre su paso por la institución, «fuimos la última promoción, la carrera ya está cerrada. Fueron solo dos promociones y al finalizar los estudios nos encontramos con este problema que no nos informaron desde el principio».

Las autoridades de la institución con sede en Tupungato fueron notificadas por este medio en busca de alguna respuesta sobre la situación de los estudiantes del establecimiento.

Respuesta de la DGE

Oficialmente, desde la DGE informaron a este medio, «se está adeudando desde la Dirección de Validez Nacional del Ministerio de Educación de la Nación la validez nacional de estos títulos. Al no enviarlo no se están emitiendo los títulos definitivos, pero en el caso de Preceptoría sí se envían, y se les ha otorgado a los estudiantes un título provisorio, el cual ha salido en papel moneda y la Junta lo está aceptando para que los interesados puedan sacarse el bono, entonces el bono condicional, a través del GEM, los chicos de Preceptoría que no tienen el título definitivo para poder ejercer, sí pueden ejercer porque tienen habilitado, a través de la Junta, el reconocimiento del título provisorio para tramitar su bono y poder participar en cualquier llamado».

Además explicaron, «lo que necesita la DGE es que desde Nación se apuren en enviar a la jurisdicción la validez nacional y ahí poder salvar cada uno de estos títulos, donde van a ser tomados de nuevo para entregar el definitivo. Vale decir que tampoco se verán afectados con el tema del bono, pero sí con el título definitivo que aún no lo tienen».

Y aclararon, «desde DGE se están constantemente enviando los listados actualizados, solicitando información y que envíen todo lo pertinente. DGE no puede hacer mucho hasta que Nación no envíe las resoluciones de validez nacional, porque la carrera sí tiene resolución jurisdiccional que es la que la aprueba, la que posee el diseño curricular y, en ese sentido, estamos hablando de una carrera legal, pero estaría faltando este aspecto importante para la emisión del título definitivo».